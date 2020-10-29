перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Николь Кидман снимется в экранизации пьесы Эндрю Бовелла «Things I Know To Be True» 1:04
Ученые создали «супербелую» краску. Она поможет бороться с изменением климата Вчера в 23:49
Во Франции объявили общенациональный карантин Вчера в 23:22
Неправдоподобное кино и порно-измены: Badoo провел опрос о сексе, бодипозитиве и оргазмах Вчера в 22:49
Ignat Kushanrev/Unsplash В Чечне выплатят по 100 тыс. рублей родителям, которые назовут детей в честь пророка Мухаммеда
В Чечне выплатят по 100 тыс. рублей родителям, которые назовут детей в честь пророка Мухаммеда Вчера в 22:42
В Германии объявлен карантин. С 2 ноября закроются бары, театры и фитнес-клубы Вчера в 21:52
Военные медики приедут в Курган для помощи местным врачам Вчера в 21:50
На Филиппинах боевой петух убил полицейского. Он повредил ему артерию лезвием, привязанным к лапе Вчера в 20:58
В Москве продлили ограничения, «Смешарики» прорекламируют перепись и другие новости дня Вчера в 20:56 Дайджест
IFC Films/YouTube В сети появился трейлер байопика Дэвида Боуи «Stardust»
В сети появился трейлер байопика Дэвида Боуи «Stardust» Вчера в 20:54
Более половины россиян верят в загробную жизнь. 30 лет назад атеистов было больше Вчера в 19:55
В Беларуси создали «Народное антикризисное управление». Оно поможет КС начать переговоры с властью Вчера в 19:18
Сотрудницу «Ельцин-центра», задержанную в Беларуси, отпустили с предупреждением Вчера в 18:43
Жители Москвы меньше всех хотят заводить детей Вчера в 18:29
Сеть книжных «Республика» подаст иск о своем банкротстве Вчера в 18:26
Endel Граймс записала цифровую колыбельную для приложения Endel. Оно создает звуковые фоны с помощью ИИ
Граймс записала цифровую колыбельную для приложения Endel. Оно создает звуковые фоны с помощью ИИ Вчера в 17:30
Во Владивостоке предложили нарядить скульптуры борцов за власть Советов в Деда Мороза и Снегурочку Вчера в 17:25
«Университет детей» откроет тематические блоки для детей разных возрастов Вчера в 17:14
Минздрав запретил подведомственным врачам публично высказываться о коронавирусе Вчера в 16:49
Россияне назвали самые нелюбимые в детстве блюда Вчера в 16:44
Отключить рекламу

Николь Кидман снимется в экранизации пьесы Эндрю Бовелла «Things I Know To Be True»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:04

Николь Кидман спродюсирует новый сериал по мотивам пьесы австралийского драматурга Эндрю Бовелла «Things I Know To Be True». Актриса также сыграет в проекте главную роль. Об этом сообщил Deadline.

Разработкой шоу займутся сразу четыре продакшн-компании: Amazon Studios, Matchbox Pictures, Blossom Films и Jan Chapman Films. Сериал выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Дата премьеры пока не сообщается.

Проект расскажет о семье Прайс, каждый из членов которой преодолевает собственные трудности. Пип Прайс вступает в конфликт с матерью после решения расстаться с мужем. Миа Прайс переживает трансгендерный переход. Бен Прайс испытывает сложности с наркотиками. Каждый герой по-своему исследует природу семейной любви. Центром истории становится мать семейства Фрэн — ее на экране воплотит Кидман.

«Это история о семье, о том, как всю жизнь пытаешься убежать от нее только для того, чтобы тосковать об утерянном. Я в восторге от того, что актриса такого калибра, как Николь Кидман, сыграет в сериале главную роль Фрэн Прайс — этот персонаж сложная, трудная и совершенно неотразимая женщина и мать», — сказал Бовелл.

Писатель выступит в качестве исполнительного продюсера сериала. Он будет работать вместе с Кидман, а также с Пером Саари, Амандой Хиггс, Аластэром МакКинноном и Яном Чемпеном.

«Я никогда не забуду то, как я смотрела пьесу Эндрю в Сиднее. Это был один из трансцендентных театральных опытов. Пьеса Эндрю восхитительна, и его сценарии так же хороши. С верой Amazon, руководством Джен Салке и экстраординарной продюсерской командой, у нас большие надежды на то, чем может стать этот проект», — сказала Кидман.

Сейчас Кидман продолжает работу над третьим сезоном сериала «Большая маленькая ложь» — в проекте она выступила также как актриса и продюсер. Предыдущий сезон шоу вышел летом 2019 года, рецензию на него можно прочитать здесь.

В декабре на Netflix появится новый фильм с участием Кидман, им станет мюзикл Райана Мерфи «Выпускной». А уже сейчас на HBO (или в «Амедиатеке») можно посмотреть еще один продюсерско-актерский проект Кидман — мини-сериал «Отыграть назад», подробнее о котором «Афиша Daily» писала здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
драма
Черный дрозд
Семейная драма о прощании и надежде
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить