Николь Кидман снимется в экранизации пьесы Эндрю Бовелла «Things I Know To Be True»

Николь Кидман спродюсирует новый сериал по мотивам пьесы австралийского драматурга Эндрю Бовелла «Things I Know To Be True». Актриса также сыграет в проекте главную роль. Об этом сообщил Deadline.

Разработкой шоу займутся сразу четыре продакшн-компании: Amazon Studios, Matchbox Pictures, Blossom Films и Jan Chapman Films. Сериал выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Дата премьеры пока не сообщается.

Проект расскажет о семье Прайс, каждый из членов которой преодолевает собственные трудности. Пип Прайс вступает в конфликт с матерью после решения расстаться с мужем. Миа Прайс переживает трансгендерный переход. Бен Прайс испытывает сложности с наркотиками. Каждый герой по-своему исследует природу семейной любви. Центром истории становится мать семейства Фрэн — ее на экране воплотит Кидман.

«Это история о семье, о том, как всю жизнь пытаешься убежать от нее только для того, чтобы тосковать об утерянном. Я в восторге от того, что актриса такого калибра, как Николь Кидман, сыграет в сериале главную роль Фрэн Прайс — этот персонаж сложная, трудная и совершенно неотразимая женщина и мать», — сказал Бовелл.

Писатель выступит в качестве исполнительного продюсера сериала. Он будет работать вместе с Кидман, а также с Пером Саари, Амандой Хиггс, Аластэром МакКинноном и Яном Чемпеном.

«Я никогда не забуду то, как я смотрела пьесу Эндрю в Сиднее. Это был один из трансцендентных театральных опытов. Пьеса Эндрю восхитительна, и его сценарии так же хороши. С верой Amazon, руководством Джен Салке и экстраординарной продюсерской командой, у нас большие надежды на то, чем может стать этот проект», — сказала Кидман.

Сейчас Кидман продолжает работу над третьим сезоном сериала «Большая маленькая ложь» — в проекте она выступила также как актриса и продюсер. Предыдущий сезон шоу вышел летом 2019 года, рецензию на него можно прочитать здесь.

В декабре на Netflix появится новый фильм с участием Кидман, им станет мюзикл Райана Мерфи «Выпускной». А уже сейчас на HBO (или в «Амедиатеке») можно посмотреть еще один продюсерско-актерский проект Кидман — мини-сериал «Отыграть назад», подробнее о котором «Афиша Daily» писала здесь.