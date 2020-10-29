Эрмитаж отреставрирует фрески школы Рафаэля на деньги фонда США

Государственный Эрмитаж отреставрирует три фрески школы Рафаэля на деньги, полученные в качестве гранта от Фонда американских послов по сохранению культурного наследия Государственного департамента США. Об этом сообщил ТАСС.

На проведение работ выделена сумма в 102 тысячи долларов. Она пойдет на восстановление фресок «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах» и «Пан и Сиринга», созданных в Италии в 1516–1518 годах.

«Эти фрески прошли круговорот столетий и прошли через такие ужасные конфликты, как Вторая мировая война, а в год 75-летия окончания той войны они напоминают нам о том, как американцы и россияне могут сплотиться ради избавления человечества от угроз», — отметил посол США Джон Салливан во время вручения гранта.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что запланирована не только непосредственно реставрация фресок, но и онлайн-события, посвященные им — на них расскажут об истории произведений и том, как они попали в Эрмитаж в 1861 году.

Кроме того, в музее пройдет крупная выставка «Линия Рафаэля. 1520-2020» к 500-летию со дня смерти художника Рафаэля Санти. Она откроется 10 декабря и будет посвящена влиянию автора на европейское искусство с XVI века и до наших дней.

В сентябре в Эрмитаже открылась персональная выставка одного из главных современных художников Китая Чжан Хуаня. «Афиша Daily» писала подробно об экспозиции и том, на что в ней стоит обратить внимание.