В Эрмитаже открылась персональная выставка Чжан Хуаня, одного из главных современных художников Китая, соединяющего модернистские техники с буддизмом и китайской культурой. Ирина Шульженко рассказывает, что стоит посмотреть на этой выставке.
Пепельные картины
Во время посещения одного из шанхайских храмов Чжан Хуань засмотрелся на пепел, оставшийся от благовоний, которые сжигают на церемониях в память о Будде. Выяснив, что после совершения богослужения пепел никак не используется, художник решил применить его в качестве материала для своих полотен. Пепельные картины быстро завоевали признание у публики, так что впоследствии Хуаню пришлось договориться сразу с несколькими храмами о поставках пепла.
Портрет коммунистической партии КНР
Сорокаметровый групповой портрет коммунистической партии КНР, также выполненный с использованием пепла, занял почти всю стену самого большого парадного зала Эрмитажа. Как отмечает куратор выставки Дмитрий Озерков, картины на сюжеты сурового исторического прошлого «не имеют ничего общего с цинизмом» и передают течение времени, увиденного через призму коллективной памяти.
«Перерождение»
В Тибете существует особая похоронная практика: тело умершего кладут на вершину горы, где его поедают стервятники и другие обитатели гор. Таким образом умерший проявляет сострадание ко всему живому и соединяется с небом. По словам Хуаня, если бы он мог выбирать, он бы предпочел именно такой вариант погребения.
«Любовь»
Две работы из новой серии художник создал в период самоизоляции, отразив с помощью надрывных красных полотен тяжелое личное переживание, связанное с пандемией. Изначально выставка должна была пройти в мае, и эти работы были включены в экспозицию незадолго до открытия Эрмитажа после длительного карантина.
«Мой Зимний дворец»
Еще одна техника, с которой активно работает художник, — резьба по дереву, а точнее, по старинным деревянным дверям. Нанося на их поверхность репродукции знаменитых картин (в данном случае — работ из собрания Эрмитажа), Хуань создает возможность дополнительного прочтения хорошо знакомых сюжетов вроде «Возвращения блудного сына» Рембрандта или «Данаи» Тициана.
«Эрмитажный Будда»
Гигантские медные тела Будд, одновременно напоминающие и гигантов из восточных сказаний, и героев западной мифологии, показывают своей вызывающей пластикой «наше глубокое желание перерождения». Так, «Эрмитажный Будда» наступает себе на голову одной из своих пяти ног, и интерпретировать этот внушительный образ можно по-разному.
«Зал всех душ»
В Николаевском зале вместе с 40-метровым портретом партии можно увидеть макет нереализованного проекта «Зал всех душ». По задумке художника, этот зал с портретами китайских и российских вождей и участников политических партий должен был располагаться прямо на Дворцовой площади, но воплотить столь масштабный замысел по различным причинам не удалось.