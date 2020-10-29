«Худший в мире Airbnb»: YouTube-блогеры предложили туристам остановиться в поле. Многие согласились!

Британские YouTube-блогеры Рис Симмонс, Джейми Казам и Хитчин создали «худший в мире Airbnb». Проект должен был стать просто шуткой, но пользователям платформы для краткосрочной аренды жилья он понравился, сообщил Daily Mail.

Трое друзей, создающих пранк-ролики для ютьюб-канала Passion squad, обустроили спальное место под деревом в поле. Для него они использовали матрас, прикроватный столик, неработающую лампу и два бокала воды на металлическом подносе. Молодые люди не думали, что кто‑то захочет забронировать такое «жилье» — но ошибались.