«Худший в мире Airbnb»: YouTube-блогеры предложили туристам остановиться в поле. Многие согласились!

Британские YouTube-блогеры Рис Симмонс, Джейми Казам и Хитчин создали «худший в мире Airbnb». Проект должен был стать просто шуткой, но пользователям платформы для краткосрочной аренды жилья он понравился, сообщил Daily Mail.
Трое друзей, создающих пранк-ролики для ютьюб-канала Passion squad, обустроили спальное место под деревом в поле. Для него они использовали матрас, прикроватный столик, неработающую лампу и два бокала воды на металлическом подносе. Молодые люди не думали, что кто‑то захочет забронировать такое «жилье» — но ошибались.
Вскоре после размещения фотографий на портале Airbnb пранкеры начали получать заявки от туристов, желающих поспать под открытым небом в северном Лондоне. Одна девушка предложила «заселиться» в Null Stern Hotel (так блогеры назвали свой проект) на месяц и устроить там вечеринку — владельцы «отеля» обещали ответить ей согласием, если видеоролик о «худшем в мире Airbnb» наберет тысячу лайков.
В августе на американских стримингах вышел режиссерский дебют Дейва Франко — фильм «The Rental» про плохой уик-энд в арендованном домике. Прочитать рецензию на Airbnb-хоррор можно здесь.