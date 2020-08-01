На американских стримингах вышел режиссерский дебют Дейва Франко — хоррор «The Rental» про плохой уик-энд в арендованном домике. В России, как водится, фильм выйдет позже когда‑то там осенью под названием «Кто не спрятался», но поскольку новинка заслуживает внимания уже сейчас, то мы публикуем рецензию Станислава Зельвенского.

Чарли (Дэн Стивенс) и Мина (Шейла Ванд), близкие друзья и партнеры по какому‑то стартапу, заключают важную сделку и решают отпраздновать ее выездом за город. Они снимают на выходные неприлично дорогой, но роскошный особняк с видом на океан и с джакузи (которому, как сразу понятно, еще предстоит сыграть свою роль) на веранде. Чарли берет жену (Элисон Бри), Мина — бойфренда (Джереми Аллен Уайт), который по совместительству является младшим непутевым братом Чарли. Встречающий их мужчина выглядит не очень дружелюбно — и, судя по всему, не лишен расовых предрассудков. На двери в подвал стоит кодовый замок. Из‑за деревьев за отдыхающими кто‑то наблюдает. Возможно, это что‑то значит. . А возможно, и нет — фильм с удовольствием оставляет для зрителя ложные следы. Но то, что добром этот уик-энд не кончится, понятно с первых кадров (а для россиян — еще с названия), в которых волны невозмутимо, но очевидно тревожно накатывают на скалистый берег.

В главных ролях: Дэн Стивенс из сериала «Легион» и недавнего «Евровидения», Шейла Ванд из «Девушка ночью гуляет одна», Элисон Бри из сериала «Блеск» и Джереми Аллен Уайт из сериала «Бесстыжие»

«Кто не спрятался» — режиссерский дебют актера Дейва Франко; его старший брат Джеймс уже много лет ведет двойную жизнь голливудской звезды и непризнанного (но упорного) гения режиссуры, и, видимо, это заразительно. Джеймса в титрах, кажется, нет, зато продюсером и соавтором сценария значится Джо Сванберг, многостаночник и икона мамблкора. Еще в титрах мелькает, например, Шон Деркин, автор «Марты Марси Мэй Марлен», у которого в сентябре должен выйти наконец второй фильм. Элисон Бри — жена Франко; в общем, все свои, как часто случается на дебютах.

Это «все свои» в данном случае — еще и предмет фильма, конечно. Франко любовно и с понятной иронией (ну либо со знанием дела) выписывает, в частности, тему братского соперничества: старший — успешный умник, младший — недоучка, вечно попадает в передряги и работает таксистом. При этом второй куда симпатичнее: Дэн Стивенс, прекрасно (как, впрочем, и все тут) играющий, сразу сообщает своему вроде бы располагающему к себе герою что‑то неуловимо отталкивающее. Что касается романтических отношений внутри этого квартета, то некоторые заинтересованные стороны проявляют близорукость почти комическую; впрочем, в жизни такое случается сплошь и рядом. Довольно долго кажется, что фильм останется камерным психологическим триллером про плохие выходные в духе, условно говоря, «Ножа в воде» — несмотря на упомянутые выше многозначительные намеки, рассыпанные здесь и там. Конфигурация участников вполне это позволяет, и, возможно, так было бы и лучше. Но Франко идет другим путем, в последнем акте сворачивая в хоррор — то ли старомодный, то ли устаревший, во всяком случае, чрезвычайно формалистский.

Комментарий по существу, к сожалению, невозможен, поскольку требует спойлеров, так что ограничимся выводами. Во-первых, Франко — молодец. Снято без затей, экономно, но уверенно, а придумано не без остроумия. Сама по себе идея Airbnb-хоррора — превосходная и, конечно, еще далеко не исчерпанная. То, что человек вручает ключи от своего дома абсолютным незнакомцам, — золотая жила потенциально опасных ситуаций, причем как со стороны гостя, так и со стороны хозяина. В диапазоне — что здесь как раз обыграно — от «ой, кажется, он расист и криво посмотрел на девушку с арабскими корнями» до самого разнузданного кошмара. Во-вторых, фильм у Франко в итоге не вполне получился. То ли они со Сванбергом недодумали, то ли переоценили свои силы, но финальная часть скорее оставляет в недоумении, а то и смешит, чем ошеломляет. На уровне концепции все понятно, но чтобы провернуть такой фокус с должным блеском, нужно было быть Ханеке — или хотя бы Уэсом Крейвеном . А то, как получилось у Франко, — ну это запоминается и об этом хочется перемолвиться парой слегка разочарованных слов с друзьями, но не более того. Впрочем, это больше, чем в последние месяцы можно сказать, как правило, и про хорроры, и про уик-энды.