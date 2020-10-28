Charlie Hebdo выпустил карикатуру на Эрдогана. В Турции ее назвали «ксенофобской» и «исламофобской»

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после того, как тот предложил «проверить психику» французскому лидеру Эммануэлю Макрону.
На рисунке Эрдоган в трусах и рубашке сидит в кресле и поднимает юбку у девушки в хиджабе, несущей на подносе алкогольные напитки. Он говорит: «О, пророк!». Подпись к картинке гласит: «В частной жизни Эрдоган очень игрив».
Карикатура появилась на фоне обострения отношений Турции и Франции. Оно началось после речи Макрона, когда президент Франции назвал «исламистским терактом», «мракобесием и насилием» убийство учителя истории за карикатуры на пророка Мухаммеда. Он также заявил о необходимости бороться с исламизмом. В ответ на это Эрдоган предложил Макрону проверить психику, а Франция отозвала посла в Анкаре.
Турецкие власти уже отреагировали на публикацию карикатуры. Руководитель департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил «отвратительную попытку издания распространять культурный расизм и ненависть».
«Так называемые карикатуры отвратительны и лишены реального чувства человеческой порядочности. Очевидно, что это продукт ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, которую французское руководство, похоже, хочет для своей страны», — написал в твиттере Алтун.
7 января 2015 года в редакцию Charlie Hebdo ворвались вооруженные исламские боевики, в результате чего были убиты 12 человек, ранены еще 11 человек. Теракт был совершен из‑за публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Террористический акт в редакции Charlie Hebdo стал началом череды нападений во Франции в период с 7 по 9 января 2015 года. Всего жертвами январских терактов стали 17 человек: 14 гражданских и 3 полицейских.