Мурал в московском Беляеве собирались закрасить в связи с капитальным ремонтом дома.

Муниципальный депутат Ольга Прудник сообщила на своей странице в фейсбуке, что стихограмма Дмитрия Пригова «АЯ» получит правовой статус. Таким образом, мурал нельзя будет перекрасить без необходимого на это разрешения. Управа района Коньково уже начала процесс оформления требуемого пакета документов, который даст стихограмме юридический статус. В мае 2020 года стало известно, что граффити, расположенное на торце здания № 102/47 по Профсоюзной улице, может быть уничтожено из‑за капитального ремонта дома. Формально работа никак не была закреплена в документах, поэтому граффити могли попросту закрасить. Рисунок представляет собой одно из уникальных произведений Пригова, увеличенное до размеров стены дома, — стихограмму «АЯ». Работа была создана в 2014 году в рамках фестиваля «Лучший город Земли», который проводился при поддержке Департамента культурного наследия Москвы. Авторы проекта — участники арт-коллективов Comeon Crew и Zukclub. Мурал быстро стал символом района и его неформальной достопримечательностью.

Такое местоположение граффити было выбрано художниками неспроста: в Беляево жил и работал поэт, художник, скульптор и один из основоположников московского концептуализма — Дмитрий Александрович Пригов. Район стал важной темой его творчества: для своих друзей и коллег Пригов водил экскурсии по местным улицам и дворам, описывая реальные факты, а иногда и додумывая что‑то про историю и архитектуру Беляева. Стихограмма — личное изобретение Пригова. Она представляет собой пример визуальной поэзии, к которой автор иногда обращался. Однако он настаивал именно на вербальной составляющей своих стихограмм, предпочитая образ «читателя» образу «зрителя». По замыслу поэта, стихограмма соединяет в себе разные формы и языки творчества, порождая новые смыслы и интерпретации через соединение разных жанров и стилей. Так, она может выступать не только как поэтический текст, но и как визуальная инсталляция. Несмотря на это, Пригов утверждал, что если рассматривать стихограмму исключительно как изображение, то работа уходит от изначальной темы — динамики живого текста.

В своих работах Пригов поэтизирует советскую действительность. Жизнь его героев мало чем отличается от быта обычного советского гражданина. Однако это сходство лишь внешнее: через повседневность и рутину советской обыденности стихи поэта открывают читателю другие языковые и культурные измерения. Подобный стиль работы с повседневностью органично вписывается в контекст Беляева: многие работы поэта напрямую с ним связаны. Пригова куда меньше интересуют архитектурные особенности или планы застройки, нежели то, что этот район наполняет, а именно — та самая повседневность, которая становится для Пригова трамплином в «метафизические» сферы искусства и жизни. Приметы Беляева есть и в стихах поэта: например, один из культовых персонажей его работ — знаменитый милицанер. Ему посвящен целый цикл стихов, который, вероятно, вдохновлен школой милиции, располагавшейся на улице Волгина — недалеко от дома Пригова.

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