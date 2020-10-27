В телеграме появился бот, подделывающий скриншоты из «Сбербанк Онлайн»

В мессенджере Telegram появился бот, подделывающий скриншоты из мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщил телеграм-канал «Паша и его прокрастинация».
Бот позволяет создать фейковые скриншоты о переводе денег в неограниченном количестве — в шаблон необходимо только вписать имя получателя и сумму несуществующего перевода. С помощью бота можно легко обманывать клиентов Сбера.
«Этот способ мошенничества не новый — мошенники и раньше использовали поддельные скриншоты или фотографии чеков для введения в заблуждение. Единственным легитимным подтверждением перевода средств является факт зачисления денег на счет клиента, что проверяется остатком по счету или выпиской из истории операций, но никак не полученные от кого‑либо фото или скриншот», — сказали в пресс-службе банка.
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