В телеграме появился бот, подделывающий скриншоты из «Сбербанк Онлайн»

В мессенджере Telegram появился бот, подделывающий скриншоты из мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщил телеграм-канал «Паша и его прокрастинация».

Бот позволяет создать фейковые скриншоты о переводе денег в неограниченном количестве — в шаблон необходимо только вписать имя получателя и сумму несуществующего перевода. С помощью бота можно легко обманывать клиентов Сбера.