Сбер запустил подкаст. В нем рассказывают об инвестициях и финансовых рынках

Сбер запустил авторский подкаст «Главный инвестор», ведущим которого стал вице-президент Сбербанка и руководитель департамента глобальных рынков Андрей Шеметов. Об этом сообщает vc.ru.

В эпизодах будут участвовать топ-менеджеры, эксперты и лидеры мнений, которые обсудят инвестиции и финансовые рынки. Гостем первого выпуска под названием «Серый кардинал фондового рынка» стал член правления Московской биржи, управляющий директор по международному сотрудничеству и глобальным рынкам Алексей Хавин.

Подкаст будет выходить ежемесячно. Его можно послушать на пяти платформах.

24 сентября Сбербанк официально отказался от части «банк» в своем названии — теперь он просто Сбер. Руководители компании сообщили, что некоторые отделения будут переоборудованы: в них появятся детская комната, кофемашины, постаматы для получения посылок «СберЛогистики», места для общения клиентов и сотрудников и специальная биометрическая система для распознавания посетителей.