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Городской музей Амстердама купил работы Юлии Цветковой

Семён Гудошников
Сегодня в 22:11

Городской музей Амстердама Стеделейк приобрел рисунки российских художниц-активисток Юлии Цветковой и Анны Терешкиной. Об этом сообщает нидерландская газета Het Parool.

В коллекцию музея попали работы россиянок, посвященные феминизму, бодипозитиву и правам человека. Их можно увидеть в стенах культурной площадки с конца октября.

Представители Стеделейка заявили, что покупка картин соответствует их новой политике коллекционирования. «Мы стремимся к равноправному обществу и предлагаем платформу для художников, которые объединяют искусство и активизм», — отметил директор музея Рейн Вольфс.

В частности, Стеделейк планирует сосредоточиться на искусстве из России и стран бывшего СССР.

В России из‑за бодипозитивных рисунков на Цветкову завели уже три административных дела о пропаганде ЛГБТК+ среди несовершеннолетних. За художественные изображения вульв, которые она публиковала в паблике «Монологи вагины», в отнощении активистки возбудили уголовное дело о распространении порнографии. По этой статье ей грозит до шести лет лишения свободы.

С ноября прошлого года по март 2020-го художница находилась под домашним арестом, затем его сменили на подписку о невыезде. В апреле Цветкова стала лауреатом премии Freedom of Expression в номинации «Искусство».

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