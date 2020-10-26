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Большинство россиян задумываются о переезде в другой регион страны

Семён Гудошников
Сегодня в 21:04

Пятая часть россиян (20%) хочет переехать в другой регион страны, еще 39% периодически думают об этом. Не желают переезжать 31% опрошенных, 10% не думали о переезде или затруднились ответить. Таковы результаты исследования HeadHunter, которыми поделилось РИА «Новости».

Больше всего желающих переехать живут в Архангельской области, Коми и Якутии (по 50%), меньше всего в Москве (6%) и Петербурге (7%). Из Архангельской области чаще всего хотят уехать из‑за плохой экологии и некомфортного климата (53%), из Коми — из‑за низких зарплат (62%).

В топ-3 регионов, куда хотели бы переехать россияне, задумавшиеся об этом, попали Москва (24%), Краснодарский край (18%) и Петербург (13%). Москву обычно выбирают из‑за высоких зарплат (85%), Краснодарский край — из‑за хорошей экологии и комфортного климата (88%), Петербург — из‑за комфортной городской среды (61%).

Исследование проводилось в сентябре и октябре 2020 года. В нем приняли участие 10 205 россиян.

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, переехать в другую страну хочет каждый шестой россиянин. Причем среди молодежи от 18 до 24 лет эта доля достигает 38%.

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