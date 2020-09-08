Каждый шестой россиянин думает об эмиграции

Каждый шестой россиянин (16%) хочет переехать в другую страну. Из них 11% намерены эмигрировать в ближайшие пару лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Самая большая доля задумавшихся об эмиграции среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (38%) и среди лиц от 25 до 34 лет (31%).

Основными причинами для переезда называют: более высокий уровень жизни/зарплат/пенсий/пособий за рубежом (50% от задумывающихся переехать), недовольство политикой российских властей (22%), законодательные аспекты (17%), социальная защищенность, стабильность (16%) и уровень медицины (11%).

Не хотят уезжать за границу на ПМЖ 82% респондентов. Чаще всего это граждане старше 45 лет — в возрасте от 45 до 59 лет таких 90%, старше 60-ти — 96%. Каждый второй россиянин считает, что эмиграция — нечестный и непатриотичный поступок.

При этом не одобряют переезд чаще люди старше 35 лет (35-44 лет — 50%, 45-59 лет — 59%, старше 60 лет — 69%), а молодежь в большинстве своем считает, что место жительства человека не важно, главное — чтобы было комфортно (18-24 лет — 71%, 25-34 лет — 64%).

За год число желающих эмигрировать сократилось на 1%, но по сравнению с 2018 годом — увеличилось на 6%.