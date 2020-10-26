Netflix объявил дату выхода продолжения сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Продолжение сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» выйдет 31 декабря на Netflix. Это будут последние серии шоу: летом стало известно о его закрытии.
Второй сезон, как и первый, был разделен на две части: первая вышла еще в конце января. Ранее создатели сериала показали несколько кадров из финальных эпизодов.
Премьера первых десяти эпизодов «Леденящих душу приключений Сабрины» состоялась на Netflix 26 октября 2018 года. Роль Сабрины в ребуте шоу о приключениях маленькой ведьмы, выходившего в 1990-х годах, исполнила Кирнан Шипка. В качестве исполнительного продюсера выступил автор «Ривердэйла» Роберто Агирре-Сакаса.