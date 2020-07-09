Netflix закрывает «Леденящие душу приключения Сабрины»

Netflix закрывает сериал «Леденящие душу приключения Сабрины». Об этом пишет Variety.

Второй сезон, как и первый, был разделен на две части: первая вышла еще в конце января, вторая ожидается осенью или зимой этого года. Эпизоды второй части второго сезона станут заключительными для шоу.

Создатели сериала показали несколько кадров из финальных эпизодов.