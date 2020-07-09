Netflix закрывает «Леденящие душу приключения Сабрины»

Netflix закрывает сериал «Леденящие душу приключения Сабрины». Об этом пишет Variety.
Второй сезон, как и первый, был разделен на две части: первая вышла еще в конце января, вторая ожидается осенью или зимой этого года. Эпизоды второй части второго сезона станут заключительными для шоу.
Создатели сериала показали несколько кадров из финальных эпизодов.
Премьера первых 10 эпизодов «Леденящих душу приключений Сабрины» состоялась на Netflix 26 октября 2018 года. Роль Сабрины в ребуте шоу о приключениях маленькой ведьмы, выходившего в 1990-х годах, исполнила Кирнан Шипка. В качестве исполнительного продюсера выступил автор «Ривердейла» Роберто Агирре-Сакаса.