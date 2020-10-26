Опрос: у 55% российских врачей сократился доход в период пандемии

В России 55% врачей заявили, что у них сократился заработок во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в результатах исследования RNC Pharma и «Медвестника».

12% респондентов отметили, что их доходы резко сократились, а 37% сказали, что заработок «заметно уменьшился». 6% участников исследования сообщили, что их доходы выросли, но непропорционально увеличению нагрузки.

Опрос проводился среди зарегистрированных пользователей портала «Медицинский вестник». В нем приняли участие 245 врачей из 126 городов России.

20% медиков заявили, что их заработок не изменился. По их мнению, это связано с ростом надбавок за работу с больными COVID-19, что сократило другие формы выплат. 12% сообщили о «безусловном росте доходов».

«Важно отметить, что ответы не имели статистически значимых различий в зависимости от пола, возраста и региона, ситуация фактически идентична для большинства субъектов, включая столицы», — указано в исследовании.

Ранее опрос среди врачей, проведенный фондом «Общественное мнение» и «Левада-центром», показал, что почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу. В занижении статистики по заболевшим и умершим уверены 49 и 47% соответственно.