В России назвали регионы, где зафиксировали наибольший рост безработицы. О результатах исследования сообщает РИА «Новости».

Первое место заняла Ингушетия, где уровень безработицы составил 30,7%. Дальше идет Тыва (22,3%), и тройку лидеров замыкает Чечня с показателем 21,7%. Также в топ-5 попали Северная Осетия и Дагестан.

Самый низкий уровень безработицы зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе, где незанятых людей оказалось 2,5%, Москве (2,7%), Ханты-Мансийском автономном округе (3,2%), Санкт-Петербурге (3,6%) и на Камчатке (3,6%).

По сравнению с прошлым годом увеличилось число регионов, в которых коэффициент людей без работы равен или выше 10%. В 2019 году таких регионов было шесть, сейчас их насчитывается уже 13. Эксперты связывают это с ситуацией вокруг пандемии.

Средний возраст незанятого в России — 35,6 года. В августе из 4,8 млн нетрудоустроенных 21,8% приходилось на граждан до 25 лет. То есть более миллиона молодых людей не могут найти работу.

По подсчетам Росстата, число безработных в России в июне 2020 года достигло 4,6 млн человек (6,2%). Показатель оказался самым высоким с 2012 года, когда он был равен 6,5%. После начала пандемии как нетрудоустроенные зарегистрировались 2,8 млн человек.