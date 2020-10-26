«Kliptown Empyrean»: послушайте новый трек Skrillex

Skrillex выпустил новый сингл «Kliptown Empyrean». Послушать его можно на SoundCloud и YouTube.
В своем инстаграме музыкант написал, что создал трек спонтанно и решил поделиться им с подписчиками в тот же день. Кроме того, он прикрепил ссылку на скачивание WAV-файла.
Сейчас, по его собственным словам, Skrillex заканчивает работу над своим следующим крупным релизом.
Последний сольный альбом Skrillex «Recess» вышел в 2014 году. После этого релиза в творчестве исполнителя началась эпоха коллабораций, продюсирования других артистов и ремиксов.
В июле музыкант поучаствовал в записи совместного с Ty Dolla $ign, Канье Уэстом и FKA Twigs трека «Ego Death». На песню также был снят анимированный клип.