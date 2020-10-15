В США раздадут защитные маски с запахом бекона

Американская компания Hormel Foods выпустит защитные маски, пахнущие беконом. Производитель мясных продуктов собирается раздавать их бесплатно, говорится в его пресс-релизе.
Средство защиты обладает ароматом фирменного бекона Black Label. Получить маску, доступную в ограниченном тираже, можно, оставив заявку на сайте, и победителей выберут случайным образом. За каждую заявку Hormel Foods пообещала отправлять по порции своей продукции благотворительному фонду Feeding America.
«Не только ешь бекон, но и вдыхай его», — говорится в рекламном ролике.
Принять участие в акции могут только жители США.
Ранее бренд Louis Vuitton выпустил защитную маску LV Shield в форме козырька стоимостью 960 долларов. Пользователи твиттера обвинили модный дом в том, что он наживается на глобальной проблеме и продает изделие, которое на деле не способно защитить от коронавируса.