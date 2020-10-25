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Пожилые москвичи на самоизоляции запишут видеосказки для детей-сирот

Семён Гудошников
Сегодня в 17:13

Правительство Москвы запустило проект «Сказки внукам». В его рамках пожилые люди смогут записать короткие видеосказки для детей. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.

Проект рассчитан в первую очередь на ребят, у которых нет родных бабушек и дедушек. Записанные ролики будут появляться на ютьюб-канале городского департамента труда и социальной защиты.

«Этот проект — отличная возможность для москвичей старшего поколения организовать свой досуг в самоизоляции. Мы понимаем, что сейчас они оказались в ситуации, когда им нужно проводить много времени дома», — сказала начальница управления информационной политики и коммуникаций департамента Наталья Цымбаленко.

Пожилые люди смогут принять участие в проекте до конца года. Для этого не требуется специальных знаний или умений. Достаточно позвонить в любой из филиалов «Моего социального центра» и предложить свою кандидатуру.

Сотрудники центра приедут ко всем желающим домой и помогут подготовить текст, запишут видео, сделают монтаж и разместят видеосказку в интернете. Первые ролики уже можно посмотреть.

В Москве с 28 сентября вернули некоторые ограничения для пожилых людей. Из‑за роста заболеваемости коронавирусом им рекомендовали не выходить из дома, отказаться от контактов с родственниками, живущими отдельно, и поручить, если это возможно, покупки более молодым членам семьи. Появляться в общественных местах необходимо исключительно в масках и перчатках.

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