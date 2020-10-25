Пожилые москвичи на самоизоляции запишут видеосказки для детей-сирот

Правительство Москвы запустило проект «Сказки внукам». В его рамках пожилые люди смогут записать короткие видеосказки для детей. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.

Проект рассчитан в первую очередь на ребят, у которых нет родных бабушек и дедушек. Записанные ролики будут появляться на ютьюб-канале городского департамента труда и социальной защиты.

«Этот проект — отличная возможность для москвичей старшего поколения организовать свой досуг в самоизоляции. Мы понимаем, что сейчас они оказались в ситуации, когда им нужно проводить много времени дома», — сказала начальница управления информационной политики и коммуникаций департамента Наталья Цымбаленко.