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Белорусы вышли на марш перед «народным ультиматумом». Есть задержанные

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:07

В Минске проходит марш в последний день перед «народным ультиматумом» Александру Лукашенко, который выдвинула лидер оппозиционного движения Светлана Тихановская. Сотрудники правоохранительных органов начали задержания, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Жителей столицы призвали пройти маршем до площади Независимости. По данным Нехта Live, в протестных акциях участвует более 100 тысяч человек.

Правоохранители задержали фотографа «Комсомольской правды» Святослава Зоркого и фотографа «Нового часа» Дмитрия Дмитриева.

Перед началом акций начали перекрывать улицы и дороги, но жители собрались на свободных улицах и на площадях Свободы и Победы. В городе также закрыли 12 станций метро, а интернет работает с перебоями.

Светлана Тихановская заявила об ультиматуме 13 октября. По ее словам, Александр Лукашенко должен выполнить три требования: объявить о своем уходе, полностью остановить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. Она предупредила, что в случае невыполнения ультиматума 25 октября «вся страна мирно выйдет на улицы», а 26 октября «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

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