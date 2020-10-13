Тихановская назвала три требования к Лукашенко и объявила срок народного ультиматума

Светлана Тихановская назвала три обязательных требования к Александру Лукашенко и объявила срок народного ультиматума. Пост опубликован в ее телеграм-канале.

До 25 октября Лукашенко должен выполнить три требования: объявить о своем уходе, полностью остановить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных.

«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест», — заявила Тихановская.

Кроме того, лидер белорусской оппозиции вновь обратилась к чиновникам и силовикам: «Каждый, кто еще не принял решение перейти на сторону народа, — соучастник террора. Заявите публично о том, что больше не поддерживаете режим.

Обратитесь к нам через фонды, письма или даже знакомых. Если вы не сделаете этого, значит, это вашими руками сейчас избивают наших бабушек и дедушек. Это из‑за вас им вчера угрожали оружием — возможно, впервые с их страшного военного детства».

Лукашенко пока не прокомментировал народный ультиматум. Ранее Тихановская гарантировала Лукашенко безопасность, если он «уйдет по-человечески».