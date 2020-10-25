В Ухте спасли бездомную собаку, которая провалилась под лед на реке

По словам спасателей, собака не смогла выбраться самостоятельно, и выбившись из сил, продолжила жалобно лаять. Ее случайно заметил мужчина, катавшийся на квадроцикле в окрестностях. Ему не удалось вытащить животное самому, поэтому он обратился к волонтерам фонда.

В городе Ухта республики Коми спасли бездомную собаку, провалившуюся на реке под лед. Об этом сообщили представители благотворительного фонда «Добрый город», помогающего животным.

Руководительница «Доброго города» Екатерина Нимак связалась экстренным службам, и сотрудники ГКУ СПАС-Коми Ухтинского аварийно-спасательного отряда вытащили собаку из воды. Мужчина подобрался к животному ползком и вытянул его вместе с коллегами.

Волонтеры заявили, что хотели забрать собаку в приют, но она вырвалась и убежала.

Ранее в Хабаровском крае сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Алексей Парамонов спас двух взрослых белух и одного детеныша. Животные лежали на суше в 1,5 километрах от берега, и спасателю пришлось приглядывать за ними до тех пор, пока они самостоятельно не смогли уйти в воду после начала прилива.