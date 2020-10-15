Инспектор МЧС спас трех белух в Хабаровском крае

Сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Алексей Парамонов спас в Хабаровском крае двух взрослых белух и одного детеныша. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.
14 октября примерно в 16.00 местная жительница сообщила спасателям, что в устье реки Уда после отлива на косе оказалось несколько белух. Парамонов приехал на место и увидел животных на суше в 1,5 километрах от берега. Одна из взрослых особей была в опасном положении и лежала на боку.
Сотруднику МЧС пришлось выкопать яму под белухой, чтобы повернуть ее в вертикальное положение. После этого Парамонов присматривал за животными, старался не допустить обезвоживания, поливая их водой. Детеныша белухи мужчина укрыл полотнищем, чтобы тот не замерз.
Спасатель оставался на месте до темноты, когда уже нет угрозы зверей и браконьеров. Ближе к полуночи белухи самостоятельно ушли в море.
В МЧС рассказали, что ровно год назад Парамонов принял участие в спасении трех взрослых белух на отмели в устье реки Уда. Благодаря помощи местных жителей и спасателей животным удалось выжить, несмотря на то что они пострадали от нападок ворон и чаек.
В 2020 году киты снова начали общаться на большом расстоянии. Из‑за пандемии коронавируса сократилось число морских перевозок, что привело к снижению постоянного шума от кораблей.