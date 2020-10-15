Инспектор МЧС спас трех белух в Хабаровском крае

Сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Алексей Парамонов спас в Хабаровском крае двух взрослых белух и одного детеныша. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС. 14 октября примерно в 16.00 местная жительница сообщила спасателям, что в устье реки Уда после отлива на косе оказалось несколько белух. Парамонов приехал на место и увидел животных на суше в 1,5 километрах от берега. Одна из взрослых особей была в опасном положении и лежала на боку.

© МЧС России

Сотруднику МЧС пришлось выкопать яму под белухой, чтобы повернуть ее в вертикальное положение. После этого Парамонов присматривал за животными, старался не допустить обезвоживания, поливая их водой. Детеныша белухи мужчина укрыл полотнищем, чтобы тот не замерз.

© МЧС России

Спасатель оставался на месте до темноты, когда уже нет угрозы зверей и браконьеров. Ближе к полуночи белухи самостоятельно ушли в море. В МЧС рассказали, что ровно год назад Парамонов принял участие в спасении трех взрослых белух на отмели в устье реки Уда. Благодаря помощи местных жителей и спасателей животным удалось выжить, несмотря на то что они пострадали от нападок ворон и чаек. В 2020 году киты снова начали общаться на большом расстоянии. Из‑за пандемии коронавируса сократилось число морских перевозок, что привело к снижению постоянного шума от кораблей.