Роботы Boston Dynamics станцевали на бейсбольном матче в Японии. Получилось устрашающе

Знаменитые роботы Spot от компании Boston Dynamics станцевали на пустых трибунах бейсбольного стадиона в Японии вместе с роботами Pepper от Softbank Robotics.
Они должны были подбодрить спортсменов, которым приходится выступать без зрителей. Но, кажется, роботам удалось скорее напугать немногочисленную публику.
Группа роботов выступила в качестве чирлидеров для бейсбольного клуба Hawks, которым владеет та же компания, которая производит роботов Pepper.
Ранее стало известно, что робопес Spot поступил в продажу в США. Правда купить его пока могут только американские компании.