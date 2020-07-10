Роботы Boston Dynamics станцевали на бейсбольном матче в Японии. Получилось устрашающе

Они должны были подбодрить спортсменов, которым приходится выступать без зрителей. Но, кажется, роботам удалось скорее напугать немногочисленную публику.

Знаменитые роботы Spot от компании Boston Dynamics станцевали на пустых трибунах бейсбольного стадиона в Японии вместе с роботами Pepper от Softbank Robotics.

Группа роботов выступила в качестве чирлидеров для бейсбольного клуба Hawks, которым владеет та же компания, которая производит роботов Pepper.

Ранее стало известно, что робопес Spot поступил в продажу в США. Правда купить его пока могут только американские компании.