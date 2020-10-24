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Французская студентка получила 4 месяца условно за комментарий в фейсбуке об убитом учителе истории

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:30

19-летнюю студентку во французском городе Безансон задержали после отрицательного комментария на фейсбуке о смерти учителя истории Самюэля Пати, убитого в городе Конфлан-Сент-Онорин. Об этом пишет издание L’Est Republican.

Девушка написала в комментариях к посту L’Est Republican о митинге в честь погибшего преподавателя, что смерть Пати «была заслуженной». После этого студентку обвинили в оправдании терроризма и приговорили к четырем месяцам условно.

Сотрудники французских правоохранительных органов задержали ее через несколько дней после того, как студентка оставила злополучный комментарий. Они также проверили ее телефон и компьютер, но не обнаружили никаких связей с террористами. Девушка уже извинилась за свой комментарий и сказала, что это была ошибка.

«Я против того, что я написала. Я не хотела разжигать ненависть. Я не знала подробностей этого убийства до этих выходных. Когда я узнала больше, я поняла свою ошибку и сама все удалила. Не знаю, что на меня нашло. Я не узнаю себя, меня так не воспитывали», — заявила она.

Тем не менее гособвинение запросило ей 180 часов общественных работ. В прокуратуре отметили, что не понимают, «как можно так оступиться, но это требует осуждения». «Хочется верить, что это был момент безумия», — заявили обвинители. Согласно вердикту суда, помимо четырех месяцев условно девушка должна пройти курсы гражданского просвещения за свой счет.

Убийство Самюэля Пати произошло городе Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа в середине октября. 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил учителя истории, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

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