Суд обязал Google восстановить доступ к фильму «Беслан» на YouTube. Компания обжалует решение

Таганский районный суд Москвы обязал Google восстановить доступ к документальному фильму Александра Рогаткина «Беслан» на платформе YouTube, сообщил «Интерфакс». Компания планирует обжаловать это решение.

В Google считают, что YouTube никогда не ограничивал права пользователей на доступ к видео, а специальное предупреждение о сценах насилия было добавлено к фильму в соответствии с политиками платформы.

Представители компании подчеркнули, что картина остается доступна для просмотра «после подтверждения согласия на просмотр, которое пользователь дает, войдя в свой аккаунт». Суд, в свою очередь, счел данные ограничения цензурой.

Роскомнадзор обвинил YouTube в необоснованном лимитировании показа фильма про теракт в Беслане на ютьюб-канале «России 1» в сентябре. По мнению ведомства, лента Александра Рогаткина не содержит запрещенной информации.

Фильм о трагедии в Беслане вышел 3 сентября в эфире телеканала «Россия 1». Еще до премьеры его показали в школе, где произошел теракт. Фильм критикует версию о том, что большинство погибших заложников были убиты в результате обстрела из гранатометов с крыши соседнего дома, а не при взрывах бомб, заложенных террористами, как утверждается официально. Многие считают, что этот фильм был выпущен в противовес прошлогоднему фильму Юрия Дудя на ту же тему, который посмотрели более 21 млн человек.