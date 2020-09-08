YouTube ограничил показ фильма «России 1» про Беслан. Роскомнадзор назвал это цензурой

Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре из‑за того, сервис ограничил показ фильма про теракт в Беслане на ютьюб-канале «России 1». Об этом пишет ТАСС.

Российское ведомство заявило, что фильм «Беслан» журналиста Александра Рогаткина не содержит запрещенной информации и транслировался в эфире «России 1».

Роскомнадзор направил письмо в Google. Там заявили, что на ролик жаловались пользователи из‑за сцен насилия и жестокости. К видео добавили дисклеймер о том, что его не рекомендуется смотреть детям и людям с неустойчивой психикой.

Фильм о трагедии в Беслане вышел 3 сентября в эфире телеканала «Россия 1». Еще до премьеры его показали в школе, где произошел теракт. Фильм критикует версию о том, что большинство погибших заложников были убиты в результате обстрела из гранатометов с крыши соседнего дома, а не при взрывах бомб, заложенных террористами, как утверждается официально. Многие считают, что этот фильм был выпущен в противовес прошлогоднему фильму Юрия Дудя на ту же тему, который посмотрели более 21 млн человек.