Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову до 7,5 лет колонии

Суд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову до 7,5 лет колонии. Сообщается, что смягчающим обстоятельством стали выплаты потерпевшим компенсаций.

Ефремов на суде просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. В последнем слове он сказал: «Я слышал, что человек, который убил за рулем двух человек и еще пытался скрыться, получил пять лет колонии-поселения. Я принес извинения потерпевшим на четвертый день, мне их безумно жаль, они простые люди. А адвокаты потерпевших не только посадили Ефремова и сейчас будут известны на всю страну, но еще и сделали мне дурную славу».

Актер заявил, что все время думает о погибшем Сергее Захарове и хочет поставить ему памятник. «Я вряд ли еще когда‑нибудь сяду за руль и прекращаю все свои отношения с алкоголем», — добавил он.

Защита Ефремова обжалует новый срок в кассационной инстанции. Адвокат актера заявил, что тот может рассчитывать на УДО менее чем через три года.

В сентябре Михаил Ефремова признали виновным в ДТП на Смоленской площади и приговорили к восьми годам колонии общего режима.