«Это сильный шаг в сторону деградации»: в РПЦ прокомментировали слова папы римского о гей-браках

Глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев прокомментировал изданию «Подъем» слова папы римского о том, что нужно узаконить однополые союзы.

«Это очень сильный шаг в сторону деградации. Учитывая довольно массовый характер явлений гомосексуализма там среди духовенства. Вместо того чтобы с ним бороться, вот такое предлагают. Народ будет разбегаться к православным и к протестантам после этого. Может, какой‑то раскол произойдет на этой почве, поскольку многие католики довольно консервативно настроены.

Хотя, может быть, в священники как раз полезут люди с соответствующими наклонностями. Если уж им ничего не угрожает, будут, пользуясь своим статусом, тех же мальчиков соблазнять. У нас церковь на компромиссы не идет, это не ее, собственно, стиль», — высказался Силантьев.

Ранее папа римский призвал узаконить однополые союзы. По мнению понтифика, гомосексуалы не должны быть брошенными и несчастными из‑за своей ориентации: «Они дети Божьи и имеют право на семью».