Робот-курьер от «Яндекса» начнет доставлять еду в бизнес-центры

«Яндекс» подготовил роботов-курьеров «Ровер» для доставки продуктов в Москве. Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке глава «Яндекс Go» Даниил Шулейко.

«Этот красавчик уже готовится к выходу на смену в одну из «Лавок» Москвы. Оказалось, что договориться о внешнем виде «Ровера» — это вовсе не на день задачка», — написал Шулейко в своем посте.

На вопрос пользователей в комментариях о том, где будут работать новые роботы-курьеры, Шулейко уточнил, что «Роверы» будут доставлять продукты из «Яндекс.Лавки» в бизнес-центры. К роботу придется спускаться, уточнил глава «Яндекс Go».