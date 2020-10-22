Робот-курьер от «Яндекса» начнет доставлять еду в бизнес-центры

«Яндекс» подготовил роботов-курьеров «Ровер» для доставки продуктов в Москве. Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке глава «Яндекс Go» Даниил Шулейко.
«Этот красавчик уже готовится к выходу на смену в одну из «Лавок» Москвы. Оказалось, что договориться о внешнем виде «Ровера» — это вовсе не на день задачка», — написал Шулейко в своем посте.
На вопрос пользователей в комментариях о том, где будут работать новые роботы-курьеры, Шулейко уточнил, что «Роверы» будут доставлять продукты из «Яндекс.Лавки» в бизнес-центры. К роботу придется спускаться, уточнил глава «Яндекс Go».
Шулейко отметил, что есть риск того, что робота могут украсть прохожие на улицах Москвы. По словам руководителя «Яндекс Go», гаджет «тяжеловат» (робот весит 50 килограмм, пишет vc.ru), а компания все равно его отслеживает.
Тестировать «Ровера» начали в 2019 году. Робот представляет собой прибор на шести колесах, способный передвигаться со скоростью пешехода. В высоту он насчитывает около 50 сантиметров.
В августе «Яндекс» объединил городские сервисы в одном месте. В «Яндекс Go» вошли такси, каршеринг и доставка.