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«Яндекс» объединил городские сервисы в одном месте. В «Яндекс Go» есть такси, каршеринг и доставка

Семён Гудошников
Сегодня в 10:09

«Яндекс» разработал «суперприложение» на базе «Такси» — «Яндекс Go», где объединил все городские сервисы. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

К заказу такси, доставке еды и продуктов, отправке посылок и перевозке грузов в приложении добавились новые функции — каршеринг и расписание общественного транспорта.

В компании сказали, что начали расширять функции «Такси» еще в марте — тогда в нем появились «Еда» и «Лавка». Объединив в одном приложении разные сервисы, «Яндекс» рассчитывает сократить время ожидания новых заказов для водителей и курьеров.

Вместе с названием приложения изменился и интерфейс. На главном экране «Яндекс Go» появились иконки быстрого доступа к его функциям, персонализированные для каждого пользователя. Алгоритмы «Яндекса» предугадывают, что сейчас нужно пользователю, — добраться до дома, заказать еду или продукты в «Лавке».

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© Пресс-материалы
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«Яндекс Go» можно скачать в Google Play и App Store. Пользователям «Такси» для доступа к «Яндекс Go» достаточно обновить приложение до последней версии. «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» будут работать как внутри «Яндекс Go», так и в отдельных приложениях.

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