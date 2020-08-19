«Яндекс» объединил городские сервисы в одном месте. В «Яндекс Go» есть такси, каршеринг и доставка

«Яндекс» разработал «суперприложение» на базе «Такси» — «Яндекс Go», где объединил все городские сервисы. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.
К заказу такси, доставке еды и продуктов, отправке посылок и перевозке грузов в приложении добавились новые функции — каршеринг и расписание общественного транспорта.
В компании сказали, что начали расширять функции «Такси» еще в марте — тогда в нем появились «Еда» и «Лавка». Объединив в одном приложении разные сервисы, «Яндекс» рассчитывает сократить время ожидания новых заказов для водителей и курьеров.
Вместе с названием приложения изменился и интерфейс. На главном экране «Яндекс Go» появились иконки быстрого доступа к его функциям, персонализированные для каждого пользователя. Алгоритмы «Яндекса» предугадывают, что сейчас нужно пользователю, — добраться до дома, заказать еду или продукты в «Лавке».
«Яндекс Go» можно скачать в Google Play и App Store. Пользователям «Такси» для доступа к «Яндекс Go» достаточно обновить приложение до последней версии. «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» будут работать как внутри «Яндекс Go», так и в отдельных приложениях.