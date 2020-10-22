Ирина Шихман взяла интервью у Светланы Тихановской для своей программы «А поговорить?»

«Ну, а что не получится? Все получится. Мы знаем, что белорусы хотят этого», — добавила Тихановская.

Тихановская, говоря об ультиматуме Александру Лукашенко , заявила, что она «и так слишком долго сглаживала». «Это был посыл от людей: «Давай‑ка уже дедлайн для человека, <…> сколько можно», — прокомментировала она.

Также Тихановская ответила на вопрос, почему за Лукашенко выступают чиновники и силовики: «Я могу понять, почему за него силовики. Потому что эта такая уже выстроенная система, он их держит рублем, некоторые там, наверное, вообще зомбированы <…> вообще не понимают, что они делают. Ну, так зверствовать — нормальный человек этого делать не будет».

По ее словам, чиновников сковывает страх, так как, возможно, у Лукашенко есть на каждого компромат.

Недавно Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. Если до 25 октября он не объявит о своем уходе, не освободит политзаключенных и не прекратит насилие, «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».