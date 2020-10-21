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Юрий Дудь стал лидером рейтинга самых популярных у зумеров блогеров

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:20

Аналитики MMG Blogger Track выяснили, какие блогеры на площадках YouTube и Instagram наиболее популярны у зумеров — пользователей в возрасте от 14 до 25 лет. Результаты исследования опубликовали на сайте платформы.

Лидером рейтинга оказался Юрий Дудь: у него более 8 млн подписчиков, а реальная постоянная аудитория превышает 1,9 млн человек. Чуть менее популярен у российских зумеров Антон Лапенко — его аудитория составляет около 1,6 млн пользователей. Третье место в списке занял Mamix с аудиторией более 1,4 млн человек.

Также в топ-10 самых популярных блогеров у зумеров вошли Сыендук, А4, Marmok, Егорик, Настя Ивлеева, Моргенштерн и Антон Птушкин. При этом больше всего подписчиков отнюдь не у лидеров рейтинга — по этому показателю первенство досталось A4 (у него 23,9 млн подписчиков) и Насте Ивлеевой (18,1 млн подписчиков).

В последнем выпуске программы «вДудь» героиней стала певица Монеточка. Она поговорила с блогером о жизни после славы, русском рэпе и работе в кино.

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