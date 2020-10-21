В конкурсную комиссию, отбирающую кандидатов на пост мэра Магадана, не подали ни одной заявки. Об этом пишет местное издание «Весьма».

Прием заявок завершился 20 октября, а конкурс по отбору кандидатур должен был пройти 23 октября. Теперь, вероятно, объявят новый отбор и перенесут сроки.

«Я продолжаю выполнять обязанности мэра. Думой будет объявлен новый срок проведения конкурса. Есть время определиться», — рассказал действующий мэр города Юрий Гришан, который занимает должность с 2015 года.

Комиссия должна была выбрать одного кандидата на пост мэра, после чего его должны были утвердить депутаты на ближайшем заседании думы.

«Муниципальное управление — задача сложная, поэтому человек должен объективно оценивать свои возможности, соответствовать критериям отбора, быть эффективным управленцем, чтобы качественно реализовать задачи, которые ставит перед нами правительство региона и страны», — говорил председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов.

В сентябре в Костромской области уборщица, которая была техническим кандидатом, случайно выиграла выборы. Ксения Собчак сделала об этом получасовой выпуск на своем ютьюб-канале. После визита журналистки уборщица, ставшая главой поселения, заявила, что съемочная группа заразила ее коронавирусом.