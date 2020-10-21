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Дени Вильнев снимет сериал по роману Ю Несбе «Сын». В главной роли — Джейк Джилленхол

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:20

Телеканал HBO выпустит экранизацию романа норвежского писателя Ю Несбе «Сын» с Джейком Джилленхолом в главной роли, сообщает Variety. Режиссером сериала выступит Дени Вильнев, а шоураннером — Ленор Зион.

Спродюсируют проект сами Джилленхол и Вильнев совместно с Джонатаном Ноланом и Лизой Джой — создателями «Мира Дикого Запада».

Роман Ю Несбе рассказывает о герое по имени Сонни Лофтхус, в прошлом многообещающем борце, который попал в тюрьму и пристрастился к наркотикам. Узнав о загадочных обстоятельствах гибели своего отца, он устраивает побег и решает во что бы то ни стало отомстить убийцам.

Экраницазия «Сына» — третья совместная работа Вильнева и Джилленхола после триллеров «Пленницы» и «Враг».

Ю Несбе — норвежский писатель, известность которому принесли детективные романы об инспекторе Харри Холе. В 2017 году по его одноименному роману был снят фильм «Снеговик» с Майклом Фассбендером и Шарлоттой Генсбур. Этим летом стало известно, что Бен Стиллер работает над экранизацией рассказа писателя «Лондон».

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