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Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбе «Лондон»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:39

Бен Стиллер экранизирует фантастический рассказ норвежского писателя Ю Несбе «Лондон», сообщил Deadline. Актер выступит режиссером картины.

Сценарий фильма напишет Эрик Рот, известный работой над «Мюнхеном» Стивена Спилберга и «Дюной» Дени Вильнева. Производством ленты займется студия Lionsgate.

Главную роль в постановке исполнит Оскар Айзек. Также он станет продюсером экранизации наряду с Беном Стиллером. Сам писатель Несбе выступит в качестве исполнительного продюсера вместе с Никласом Саломонссоном. Дата выхода фильма пока неизвестна.

Ю Несбе — норвежский писатель, известность которому принесли детективные романы об инспекторе Харри Холе. В 2017 году по роману Ю Несбе был снят фильм «Снеговик» с Майклом Фассбендером и Шарлоттой Генсбур. Прочитать интервью с писателем можно в материале «Афиши Daily». Кроме того, можно ознакомиться с отрывком из одного его произведения — романа «Жажда».

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