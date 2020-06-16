Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбе «Лондон»

Главную роль в постановке исполнит Оскар Айзек. Также он станет продюсером экранизации наряду с Беном Стиллером. Сам писатель Несбе выступит в качестве исполнительного продюсера вместе с Никласом Саломонссоном. Дата выхода фильма пока неизвестна.

Ю Несбе — норвежский писатель, известность которому принесли детективные романы об инспекторе Харри Холе. В 2017 году по роману Ю Несбе был снят фильм «Снеговик» с Майклом Фассбендером и Шарлоттой Генсбур. Прочитать интервью с писателем можно в материале «Афиши Daily». Кроме того, можно ознакомиться с отрывком из одного его произведения — романа «Жажда».