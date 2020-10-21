Московские священники круглосуточно причащают пациентов с COVID-19

Московские священники круглосуточно причащают больных коронавирусом, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Российскую газету». Для этого служителям церкви приходится работать в две смены по 12 часов.

Перейти на такой график работы пришлось из‑за роста заболевших COVID-19 и участившихся обращений людей к священникам. По словам главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, в сентябре на «горячую линию» поступало до 10 вызовов, а в октябре — 10-15 вызовов в день.

«Сейчас в Москве много вызовов именно в больницы, много срочных к умирающим. На дом сейчас вызовов меньше», — рассказал Легойда.

Легойда назвал священников, причащаюших пациентов с COVID-19, «настоящим церковным авангардом» и напомнил о необходимости носить защитную маску, назвав ее «критерием культурного человека».

В России продолжают фиксировать рекордное число заразившихся коронавирусом: за последние сутки зарегистрированы 16 319 заболевших — это самое высокое значение за все время пандемии. В Москве — 4 999 новых случаев COVID-19.