В музыкальном видео, поставленном Иваном Сосниным, снялись фронтмен «ДДТ» Юрий Шевчук , актриса Чулпан Хаматова , исполнившая в картине роль Глинки, а также Константин Хабенский , Андрей Бурковский, волонтеры и пациенты благотворительных фондов.

Группа «ДДТ» выпустила саундтрек к фильму «Доктор Лиза», посвященному врачу и создательнице благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке. Клип на песню появился на ютьюб-канале коллектива.

Во вступительном слове Шевчук рассказывает о своих впечатлениях от фильма «Доктор Лиза» режиссера Ольги Карас, который выйдет на экраны 22 октября. «Мне очень понравилось», — отмечает музыкант.

«Душевное, хорошее кино про человека, который спасает других людей, несмотря ни на что. Фильм о человеке, о докторе Лизе, для которого главное — это чужая боль, а не своя. Это редкое качество», — говорит Шевчук.

Лента рассказывает об одном дне из жизни Елизаветы Глинки. В этот день она вместе с мужем празднует тридцатилетнюю годовщину свадьбы, на ужин приезжают близкие, по плану у героини только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, где ее фонд принимает пациентов. Но эта поездка оказывается полна неожиданностей.

В сентябре драма стала лучшим фильмом «Кинотавра». Трейлер картины можно посмотреть здесь.

Елизавета Глинка погибла в 2016 году при крушении самолета Ту-154, летевшего в Сирию. Вместе с ней на борту находился еще 91 пассажир.