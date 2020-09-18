Фильм «Доктор Лиза» стал лучшим по мнению зрителей «Кинотавра»

Зрители «Кинотавра» выбрали лучший фильм, показанный на фестивале. Им стала драма «Доктор Лиза» режиссера Оксаны Карас, сообщает «КиноПоиск».

Второе и третье место в зрительском голосовании заняли картины «Пугало» Дмитрия Давыдова и «Китобой» Филиппа Юрьева. Недавно «Китобой» победил в одной из программ Венецианского кинофестиваля.

Фильм «Доктор Лиза» рассказывает об одном дне из жизни врача и создательницы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки. В этот день она вместе с мужем празднует 30-ю годовщину свадьбы, на ужин приезжают близкие, по плану у героини только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, где ее фонд принимает пациентов. Но эта поездка оказывается полна неожиданностей.

Главную роль в фильме сыграла Чулпан Хаматова, также в картине снялись Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Татьяна Догилева, Юлия Ауг и другие актеры. Картина выйдет в прокат 22 октября. Трейлер можно посмотреть здесь.

Елизавета Глинка погибла в 2016 году при крушении самолета Ту-154, летевшего в Сирию. Вместе с ней на борту находился еще 91 пассажир.