перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фильм «Доктор Лиза» стал лучшим по мнению зрителей «Кинотавра» 16:17
В Манчестере пассажир автобуса надел змею вместо медицинской маски 16:05
TikTok и WeChat запретят в США с 20 сентября. Их удалят из американских App Store и Google Play 16:01
На реконструкцию здания правительства потратят более 5 миллиардов рублей 15:45
Дезориентация в черно-белом пространстве: вышел новый клип Deftones «Genesis» 15:22
«ВКонтакте» запустила собственный маркетплейс 15:17
aura.by/YouTube Филипп Киркоров, Николай Басков и другие артисты выпустили клип в поддержку Александра Лукашенко
Филипп Киркоров, Николай Басков и другие артисты выпустили клип в поддержку Александра Лукашенко Обновлено в 15:12
Киану Ривз заявил, что новая «Матрица» не будет приквелом, и назвал будущий фильм историей любви 15:05
Новый адвокат Михаила Ефремова попросил заменить наказание актера на условное 14:01
Звезду документального сериала Netflix обвинили в производстве детской порнографии 13:14
Олег ЛСП сидит в стрип-клубе в клипе на трек «Мамонтенок» 12:58
Zui Hoang/Unsplash IKEA начала передавать старую мебель на благотворительность
IKEA начала передавать старую мебель на благотворительность 12:22
«Снова возвращаюсь домой»: послушайте совместный альбом «Пасоша» и «Увулы» 12:11
Умер автор романа «Форрест Гамп» Уинстон Грум 11:43
Феликс Бондарев и Елка поют о недопонимании в совместном клипе «Не наговаривай» 11:16
В России за сутки выявили 5905 случаев коронавируса 10:46
«Яндекс.Музыка» Моргенштерн и Тимати записали совместный трек
Моргенштерн и Тимати записали совместный трек 10:22
Юрий Дудь взял интервью у создателя Nexta — главного медиа белорусского протеста 10:15
Хаски выпустил трек «Люцифер» и анонсировал новый альбом 9:44
Путин, Лукашенко и Трамп получили Шнобелевскую премию за использование пандемии 9:34
Отключить рекламу

Фильм «Доктор Лиза» стал лучшим по мнению зрителей «Кинотавра»

Анастасия Цой
Сегодня в 16:17

Зрители «Кинотавра» выбрали лучший фильм, показанный на фестивале. Им стала драма «Доктор Лиза» режиссера Оксаны Карас, сообщает «КиноПоиск».

Второе и третье место в зрительском голосовании заняли картины «Пугало» Дмитрия Давыдова и «Китобой» Филиппа Юрьева. Недавно «Китобой» победил в одной из программ Венецианского кинофестиваля.

Фильм «Доктор Лиза» рассказывает об одном дне из жизни врача и создательницы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки. В этот день она вместе с мужем празднует 30-ю годовщину свадьбы, на ужин приезжают близкие, по плану у героини только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, где ее фонд принимает пациентов. Но эта поездка оказывается полна неожиданностей.

Главную роль в фильме сыграла Чулпан Хаматова, также в картине снялись Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Татьяна Догилева, Юлия Ауг и другие актеры. Картина выйдет в прокат 22 октября. Трейлер можно посмотреть здесь.

Елизавета Глинка погибла в 2016 году при крушении самолета Ту-154, летевшего в Сирию. Вместе с ней на борту находился еще 91 пассажир.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
джаз
«Рихтерфест-2020»
Лучший авангардный фестиваль Москвы
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
приключение
Мулан
Еще один игровой ремейк известнейшего мультфильма Disney

Другие материалы по темам

Люди
Оксана Карас
Дмитрий Давыдов
Филипп Юрьев
Чулпан Хаматова
Константин Хабенский
Андрей Бурковский
Алексей Агранович
Татьяна Догилева
Юлия Ауг
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить