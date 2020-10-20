Роспотребнадзор закрыл МГТУ имени Баумана из‑за нарушений по COVID-19

Роспотребнадзор приостановил работу МГТУ имени Баумана из‑за нарушений мер профилактики коронавируса и роста заражений COVID-19 среди студентов. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на информированный источник.

«Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора прибыли в МГТУ имени Баумана после получения информации о росте числа случаев заболеваемости коронавирусом среди студентов. На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз», — заявил собеседник агентства.

Позже информацию о закрытии вуза подтвердил оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом. В телеграм-канале оперштаба появилось сообщение со ссылкой на новость агентства «Москва».

В самом МГТУ заявили РИА «Новости», что получили замечание от Роспотребнадзора, но продолжают работать.

Ранее из‑за роста случаев коронавируса в Москве свои мероприятия отменили несколько культурных центров.