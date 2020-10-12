Несколько московских культурных центров отменили мероприятия из‑за коронавируса

Культурный центр ЗИЛ в Москве приостановил организацию и проведение мероприятий до 28 октября 2020 года. Об этом говорится в соцсетях площадки. Вход в культурное пространство ограничили.

Все запланированные ранее события переносятся на даты после 28 октября или переводятся в онлайн-формат. Дополнительную информацию можно узнать по телефону центра. Приостановку работы объяснили указом столичной мэрии.

Ранее из‑за ухудшающейся эпидемиологической обстановки свои мероприятия отменили московские культурные центры «Меридиан» и «Москвич». В последнем отметили, что официально их пока не закрывают, речь идет только об отмене концертов и спектаклей. Решение также объяснили указом администрации города.

В Москве и Подмосковье на фоне роста числа заразившихся вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали не выходить из дома без особой необходимости, предприятия обязали перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. Школьникам продлили каникулы до двух недель — до 18 октября. В указе отдельно отмечалось, что детские досуговые организации работать не будут. О закрытии культурных центров пока речи не шло.