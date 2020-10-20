Активистка Кэрол Баскин из «Короля тигров» призналась в бисексуальности

Баскин заявила, что всегда чувствовала себя бисексуалкой и могла бы жить с женщиной, несмотря на то что у нее никогда не было жены. Активистка напомнила, что дважды выходила замуж.

В интервью, выдержки из которого приводит TMZ, Баскин рассказала, что определилась со своей ориентацией в 1980-х, когда была в отношениях с психологом, близким ЛГБТ-сообществу. По ее словам, именно тогда она осознала, что испытывает одинаковые чувства к женщинам и мужчинам.

При этом Баскин считает своего соперника и открытого гея Джо Экзотика «плохим представителем ЛГБТ-сообщества». По ее словам, он плохо относится к окружающим и беспокоится только о себе.

Многосерийная документалка от Netflix «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» рассказывает о владельце зоопарка с дикими кошками в Оклахоме Джо Экзотике, который называет себя «гей-реднеком с пушкой». Он долгие годы боролся с активисткой Кэрол Баскин, пытавшейся добиться закрытия его зоопарка. В 2019 году его осудили на 22 года за попытку организации ее убийства и жестокое обращение с животными. Парк Экзотика The Greater Wynnewood в августе закрыли навсегда.