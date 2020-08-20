Зоопарк «короля тигров» Джо Экзотика закрыли навсегда

Поклонники «Короля тигров» больше не смогут посетить парк экзотических животных The Greater Wynnewood, который принадлежал когда‑то Джо Экзотику. Об этом заявил нынешний владелец зоопарка Джефф Лоу, пишет Variety.

Лоу сказал, что добровольно связался с Министерством сельского хозяйства США и попросил, чтобы его лишили лицензии, которая позволяет покупать и продавать животных. Организация приостановила его лицензию на 21 день.

Владелец парка пошел на такой шаг из‑за давления со стороны организации PETA, которая занимается защитой прав животных. «То самое агентство, которое провело на моем предприятии пять безупречных проверок подряд, теперь уступило давлению PETA и продолжает выдвигать против меня ложные обвинения», — заявил Лоу.

Би-би-си уточняет, что зоопарк решили закрыть после того, как федеральный суд распорядился передать его активистке Кэрол Баскин в рамках дела о товарном знаке на сумму 1 млн долларов.

У Лоу останется другое владение в штате Оклахома, которое будут использовать для создания телевизионного контента, связанного с «Королем тигров». По его словам, там о кошках будут по-прежнему отлично заботиться, и это избавит его от инспекций Минсельхоза и шпионов PETA.

Лоу стал управлять зоопарком после того, как его прежний владелец Джо Экзотик был обвинен в покушении на убийство своего заклятого врага Кэрол Баскин и преступлениях против диких зверей. В январе 2019 года его приговорили к 22 годам лишения свободы.

Джо Экзотик получил всемирную известность благодаря семисерийной документалке от Netflix «Король тигров: Убийство, хаос и безумие». Главный герой ─ реднек, гомосексуал и владелец зоопарка в Оклахоме. Он сменил четырех мужей, баллотировался в президенты США и губернаторы штата. Экзотик долгие годы боролся с активисткой Кэрол Баскин, которая хотела положить конец его тигриному бизнесу. Джо в ответ мстил ей всеми возможными способами: слал угрозы и даже решил организовать ее убийство (неудачно). Экзотик, помимо прочего, запомнился своим необычным стилем ─ «Афиша Daily» писала, как одеться в стиле эксцентричного Джо.