Российский Гринпис выпустил сериал о климатическом кризисе

Российское отделение Гринписа выпустило документальный сериал о климатическом кризисе. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Сериал выходит в рамках мультимедийной кампании «РРРеакция». Три буквы «р» в названии говорят о том, что климатический кризис реален, рукотворен, но все еще решаем. Первый эпизод сериала посвящен связи коронавирусного кризиса с климатическим. Голосом актрисы Варвары Шмыковой («Чики») Гринпис, опираясь на научные факты, рассказывает о том, какое будущее ждет планету, если не начать действовать уже сейчас.