Трудовых мигрантов могут заменить осужденными на принудительные работы

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил использовать осужденных к принудительным работам, чтобы компенсировать дефицит трудовых мигрантов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо Кутепова премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Принудительные работы могут использоваться более широко, чем в настоящее время, заявлений на такие работы значительно больше, чем возможности исправительных центров. При этом лица, которым назначены такие работы, могут заменить трудовых мигрантов, которые прибывают в РФ по квотам», — сказано в документе.

Кутепов предлагает устанавливать квоту на привлечение мигрантов исходя из количества лиц, осужденных на принудительные работы. Последних, в свою очередь, нужно полностью «обеспечить» «трудовой функцией», считает он.

По словам Кутепова, более широкое использование осужденных уменьшит число «проблемных мигрантов, которые нарушают закон». И, как следствие, станет меньше проблем с их выдворением. Еще один плюс, по мысли сенатора, — платить осужденным нужно меньше.

Свое предложение Кутепов считает полезным и для заключенных — труд поможет им социализироваться, и для системы исполнения наказаний — работы покроют часть расходов на содержание.

Для предприятий, которые будут брать на работу осужденных, сенатор предложил ввести меры стимулирования — льготы по уплате налогов и страховых взносов, а также возможность стать поставщиком товаров для ФСИН.

По данным МВД на сентябрь 2020 года, из 7 млн мигрантов, находящихся в России 4 млн являются трудовыми. Принудительные работы назначают с 2017 года как смягчение наказания и замена неотбытой части лишения свободы. В середине 2019-го этот вид уголовного наказания отбывали около 3 тыс. человек. Тогда во ФСИН говорили, что эта цифра еженедельно увеличивается в среднем на 200 человек.