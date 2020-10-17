Apple TV+ показал трейлер документалки о метеоритах. Текст в фильме зачитал Вернер Херцог

Для создания фильма Херцог снова объединил силы с профессором Кембриджского университета Клайвом Оппенхаймером, с которым работал над документалкой 2016 года «В самое пекло», посвященной вулканам. В новой ленте они путешествуют по миру и изучают, как метеоры влиют на науку, историю и развитие мифологии.

Оппенхаймер беседует со специалистами, рассказывает о странных случайностях и рассуждает о возможных сценариях конца света и разных загадках космоса. Производством картины занималась студия Werner Herzog Film совместно со Spring Films. Херцог также выступил сценаристом проекта.

10 сентября фильм показали на 45-м кинофестивале в Торонто. На Apple TV+ он выйдет 13 ноября.

Последние пару лет Вернер Херцог был занят на съемках сериала «Мандалорец». Недавно Disney анонсировал второй сезон шоу и 15 сентября опубликовал его трейлер.

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