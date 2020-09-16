перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
themandalorian/Twitter В сети появился трейлер нового сезона «Мандалорца»
В сети появился трейлер нового сезона «Мандалорца» 1:04
В США прошла ежегодная презентация Apple. Компания показала новые часы и iPad Вчера в 23:37
Москву и Петербург свяжут велосипедным маршрутом Вчера в 22:18
Издательство «Янушкевич»: таможня Беларуси проверяет «Гарри Поттера» на призывы к свержению власти Вчера в 21:52
В сети появился новый трек ЛСП «Звездная карта» Вчера в 20:43
Tihiipiket/Twitter На «Флаконе» отменили показ фильма «Вульва» в поддержку Юлии Цветковой. В кинотеатр пришли силовики
На «Флаконе» отменили показ фильма «Вульва» в поддержку Юлии Цветковой. В кинотеатр пришли силовики Вчера в 20:19
Джоан Роулинг снова критикуют за трансфобию. В сети стал популярен хештег #RIPJKRowling Вчера в 19:50
Навальный опубликовал пост, волка в «Ну, погоди!» озвучит Харламов и другие новости дня Вчера в 19:30 Дайджест
Группа «Мураками» выступит в Москве в сентябре Вчера в 19:10
The Prodigy выпустят новую музыку — впервые после смерти Кита Флинта Вчера в 19:06
Один из самых актуальных мемов 2020 года выпустят в виде игрушки
Один из самых актуальных мемов 2020 года выпустят в виде игрушки Вчера в 17:36
Центр Вознесенского представит выставку «Фотоувеличение» — о женщине в «мужском» мире насилия Вчера в 17:10
«Киноклуб Афиша» покажет романтическую сказку Кристиана Петцольда «Ундина» Вчера в 16:26
Украина не признала победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Вчера в 16:04
Перед Ural Music Night в Екатеринбурге пройдет конференция экспертов музыкальной индустрии Вчера в 15:50
Macau Photo Agency/Getty Images Роспотребнадзор: человек, переболевший COVID-19, выделяет вирус до 90 дней
Роспотребнадзор: человек, переболевший COVID-19, выделяет вирус до 90 дней Вчера в 15:36
«Венера — это все-таки русская планета»: Дмитрий Рогозин анонсировал миссию на планету Вчера в 15:26
Против избившего судью Романа Широкова возбудили дело. Ему требуют вменить покушение на убийство Вчера в 14:29
В одном из городов Флориды собираются отменить запрет на приспущенные штаны Вчера в 13:48
Суд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до декабря Вчера в 13:36
Отключить рекламу

В сети появился трейлер нового сезона «Мандалорца»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:04

В сети появился трейлер второго сезона сериала «Мандалорец». В нем герои популярного шоу отправляются в новое приключение.

Согласно сюжету трейлера, главному герою сериала в исполнении Педро Паскаля предстоит доставить малыша Йоду в безопасное место в то время, как на них продолжается охота.

Премьера нового сезона шоу состоится на стриминговом сервисе Disney+ 30 октября. Исполнительным продюсером сериала по-прежнему останется Джон Фавро.

Во втором сезоне «Мандалорца», помимо Педро Паскаля, можно будет увидеть Джанкарло Эспозито, Джину Карано, а также Карла Уэзерса.

Джон Фавро анонсировал выход второго сезона в своем твиттере в декабре прошлого года. «Афиша Daily» по этому поводу подготовила тест, который поможет понять, готовы ли вы усыновить малыша Йоду.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Мулан
Еще один игровой ремейк известнейшего мультфильма Disney
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Педро Паскаль
Джон Фавро
Джанкарло Эспозито
Карл Уэзерс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить