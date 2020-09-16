В сети появился трейлер нового сезона «Мандалорца»

Согласно сюжету трейлера, главному герою сериала в исполнении Педро Паскаля предстоит доставить малыша Йоду в безопасное место в то время, как на них продолжается охота.

В сети появился трейлер второго сезона сериала «Мандалорец». В нем герои популярного шоу отправляются в новое приключение.

Премьера нового сезона шоу состоится на стриминговом сервисе Disney+ 30 октября. Исполнительным продюсером сериала по-прежнему останется Джон Фавро.

Во втором сезоне «Мандалорца», помимо Педро Паскаля, можно будет увидеть Джанкарло Эспозито, Джину Карано, а также Карла Уэзерса.

Джон Фавро анонсировал выход второго сезона в своем твиттере в декабре прошлого года. «Афиша Daily» по этому поводу подготовила тест, который поможет понять, готовы ли вы усыновить малыша Йоду.