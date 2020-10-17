Рэпер Пи Дидди основал политическую партию. Она поддерживает Байдена и защищает права темнокожих

Партия создана для объединения афроамериканцев в борьбе за их права. Среди задач партии — декриминализация бедности, борьба с расизмом в правоохранительных органах и медучреждениях, высококачественное доступное образование и поддержка бизнеса темнокожих жителей США.

Рэпер, музыкальный продюсер и предприниматель Шон Комбс, известный как Пи Дидди, основал политическую партию под названием «Our Black Party» («Наша Черная Партия»). Об этом он сообщил в интервью на телеканале Revolt.

По словам Дидди, его цель — не только повлиять на президентские выборы, которые пройдут 3 ноября, но и позаботиться о будущем афроамериканцев в США. При этом рэпер публично поддержал кандидата Джо Байдена и раскритиковал действующего президента Дональда Трампа.

«Приоритет номер один — убрать Трампа с поста. Он должен уйти. Мы не можем позволить этому человеку продолжать пытаться разделить нас. Люди, которые несут наибольшую ответственность и должны до смерти бояться этого мужчину — белые люди. Мы на пороге расовой войны», — заявил Дидди.

Ранее рэпер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в июле. В качестве партии он указал BDY, то есть The Birthday Party (это можно перевести и как «партия дня рождения», и как «вечеринка по случаю дня рождения»), а президентскую администрацию он пообещал построить по модели Ваканды — вымышленной страны из комиксов Marvel.

Как отмечает Forbes, Уэст не сможет выиграть выборы чисто математически, поскольку он слишком поздно начал кампанию и его зарегистрировали в качестве кандидата лишь в нескольких штатах. В других штатах избирателям придется вписывать имя Канье в бюллетень вручную, если они захотят проголосовать за него.