Путин внес законопроект о запрете признавать в России гей-браки, заключенные за границей

Президент России Владимир Путин предложил внести в Семейный кодекс поправку о запрете применения в стране международных договоров, если их трактовка будет противоречить Конституции и «основам правопорядка и нравственности». Такое положение позволит не признавать однополые браки в России, сообщают «Ведомости».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что обновленная после принятия поправок статья 79 Конституции не допускает применения в России решений межгосударственных органов, если они основаны на противоречащих Конституции трактовках.

Издание напоминает, что до изменения Конституции в России существовал приоритет международного права. Теперь вопрос о допустимости исполнения в России решений межгосударственных органов по запросу властей будут решить Конституционный суд.

Ранее группа сенаторов внесла в Госдуму серию законопроектов, один из которых предлагает запретить людям, сменившим пол, вступать в браки и усыновлять детей. Глава временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина пояснила, что изменения обусловлены новыми положениями Конституции, а именно — поправкой, утверждающей институт брака как союз мужчины и женщины.