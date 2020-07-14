Сенаторы предложили запретить людям, сменившим пол, вступать в браки и усыновлять детей

Группа сенаторов внесла в Госдуму серию законопроектов, вносящих изменения в семейное законодательство. Один из них предлагает запретить людям, сменившим пол, вступать в браки и усыновлять детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елену Мизулину.

«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, и, соответственно, усыновление такими парами детей», — сказала Мизулина.

Она пояснила, что изменения в законодательстве обусловлены новыми положениями Конституции, а именно — поправкой, утверждающей институт брака как союз мужчины и женщины.

Другие предложенные изменения в семейное законодательство запрещают органам опеки изымать детей из семьи без решения суда и заходить в квартиру для проверки бытовых условий без согласия жильцов.